ビンテージ　ドイツ製陶器キャニスター3個　サクランボ　チェリー柄　アンティーク

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Vintageキャニスタードイツ製ZELLamKarmersbach窯大1個 高さ約18cm（蓋含む）幅約11cm小2個高さ約11cm（蓋含む）幅約9cm誤差はご容赦ください。色や形、ステンシルのさくらんぼ柄やカリグラフィー風の字体が可愛いらしいお品です。12年位前に欧州のアンティーク、ビンテージを扱うお店で購入し、スティックシュガー等の未開封食品を入れ飾り収納として使用していました。全体的に艶やかで古物然とした感じは少なく綺麗なのですが、経年による貫入があります。また製造時からの釉薬の点状の凹みがあります。使用には支障ありません。水分の多いものは入れない方が良さそうです。密閉性もありません。ドイツのZELLamKarmersbach窯の製品です。そっくりの柄違いの品が海外サイトでは高価で取引されているようです。朝、キッチンでこちらが目に入ると明るい気持ちになれました。身辺の整理を始め、好きだった品は気に入ってくださる方にお譲りしたく出品しました。古いお品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。種類···整理ボックス