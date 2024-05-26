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ロケット団 参上 25th PSA10
商品番号 P81847224802
商品名

ロケット団 参上 25th PSA10
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロケット団参上！25thpsa10自分でPSA本社に送りましたワンオーナー品です。即購入でOKです。取り置きは不可です。当然PSAケースごとの発送になります。ビニールに包み、暗所にて保管しております。★神経質な方、また完璧を求める方は、購入を見送りください。★お取引きに不誠実な方、購入をお見送りくださいませ。ポケモンカードPSA鑑定済みPSA6.7.8.9.10ポケカ　psa10psa
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