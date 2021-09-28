カミツレのきらめきsr

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トラブル防止のため「やや傷や汚れあり」にしております。値下げ不可です。完全プレイ用です。完備品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。状態は写真でご確認して、納得いくようでしたらご購入お願いします。素人検品ですので、詳細な状態の質問に関してはトラブルの原因になりますのでお答えできかねます。