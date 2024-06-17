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マーベル　レガシーOFリボルテック　アイアンマンマーク1 LR-023 海洋堂
商品番号 R91226865753
商品名

マーベル　レガシーOFリボルテック　アイアンマンマーク1 LR-023 海洋堂
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅値下げ！！新品未開封の海洋堂アイアンマンマーク1です箱の状態は小傷等、経年劣化等ありますが状態は良い方だと思います#海洋堂#マーベル#アイアンマン#MARVEL#レガシーOFリボルテック#新品未開封
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レガシーOFリボルテック アイアンマン マークI 約160mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア LR-023

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