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- 京都 京錦織額 風神雷神図 西陣織 額装52.8×30.5cm 俵屋宗達 茶額大
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商品詳細
京都京錦織額 風神雷神図 西陣織 額装 額縁サイズ：52.8×30.5×厚2cm 俵屋宗達筆 屏風画 壁掛け 日本画 茶額大 金襴 工藝 金が煌びやかな西陣織の風神雷神図です。 木製フレーム、前面ガラス。表は小キズ程度です。絵にも損傷はありません。 優美で絢爛な西陣織の額装品です。京都西陣で織られている西陣織の中でも光沢のある金襴を使用しています。京都本山建仁寺に伝わる俵屋宗達筆の風神雷神図の絵織です。あくまでも工芸品ですが、完成度高く、やり過ぎない和風インテリアにどうぞ。贈り物や記念品にもご利用ください。
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