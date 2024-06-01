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おべいみー　ベルフェゴール　アクスタ　ハート缶バッジ　アクリルカード　缶バッジ
商品番号 R66355450781
商品名

おべいみー　ベルフェゴール　アクスタ　ハート缶バッジ　アクリルカード　缶バッジ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎購入意思のないいいねはご遠慮ください。バラ売り不可のセット販売です。初期不良や発送中に起きた不良に関しては、責任が持てないので、ご了承ください。また、素人検品保管、梱包ですので、問題ない方だけご検討ください。匿名配送します。お品物によっては、同梱できますので、お声がけください。主なグッズの梱包方法紙類…スリーブもしくは外袋に入れる、段ボールで挟み、紙で包んで固定缶バッチ、コロッタ、アクスタ…スリーブに入れて、ぷちぷちで一重〜二重包装どちらもその後封筒もしくはダンボールに入れて、送らせていただきます。ObeyMe!おべいみーオベイミールシファーマモンレヴィ　レヴィアタンサタンアスモ　アスモデウスベール　ベルゼブブベルフェ　ベルフェゴールディアボロバルバトスルークシメオンソロモン
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