新品未使用・ガラス釉 萩焼 KIKUGAHAMA 食器皿Mサイズ

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新品未使用・ガラス釉萩焼KIKUGAHAMA食器皿Mサイズ山口県萩市の菊ヶ浜のビーチをガラス釉にて再現したとても美しい器です。ガラス釉の扱いが大変難しいために、八割は廃棄され、現在は廃番で手に入りません。購入後は桐箱のまま保存しておりました。コレクションの整理のため出品いたします。サイズ：高さ2.3cm、直径19.0cm＊焼き物ですので神経質な方は入札をご遠慮ください。＊クッション材で梱包して発送いたします。＊商品画像を無断転載しないでください。検索ワード:和田麻美子、竹村良訓、澤谷由子、宮木英至、大嶺工房、成田理俊、福岡彩子、イイホシユミコ、安藤雅信、石田誠、宮城陶器、大嶺實晴、鈴木麻起子、小澤基晴、井藤昌志、焼き物作家お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸