ユニバーサルスタジオジャパン　エクスプレスパス　4枚セット

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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエクスプレス・パス下記のアトラクションから1つを選んで使えるエクスプレス・パスになります。通常よりかなり早く乗り物に乗れます。ジュラシック・パーク・ザライド(現在休止)ジョーズハリウッド・ドリーム・ザ・ライドアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3Dザ・フライング・ダイナソーミニオン・ハチャメチャ・ライドスペース・ファンタジー・ザ・ライド(現在休止)有効期限は2024年10月です。●通常より短い待ち時間でアトラクションを体験できます！【4枚セット】入園日・時間も指定はございませんので、ハロウィン、クリスマス、お正月期間中もいつでもお好きな時に使えます！遊園地/テーマパーク...ユニバーサル・スタジオ・ジャパン#ユニバーサル#USJ#エクスプレスパス