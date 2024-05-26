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白州ウイスキー　700m
商品番号 X83938729483
商品名

白州ウイスキー　700m
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。明日7月23日まで500円値下げして出品します。こちらの商品は、2022年5月に山梨の白州工場に見学に行った際に、わたしが本人が購入した物になります。購入後、冷暗所に保管しておりました。箱も未開封ですので、中身は確認してませんが、まず問題はないと思います。ヤマト運輸の洋酒専用箱に入れて発送させていただきます。ヤマト営業所の方によると、普通の段ボールで発送、梱包が甘かったりすると、割れやヒビが入る事が多々あるそうです。こちらが最後の一本です。前回の出品時もこのお値段で売れましたので、お値引き不可でお願いします。シングルモルトウイスキー白州700ml瓶ブランド：SUNTORYサントリーシングルモルトウイスキー白州
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