ロイヤルカナン犬用消化器サポート　低脂肪

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商品詳細
ロイヤルカナン犬用消化器サポート 低脂肪12缶フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ウエットタイプ総重量···200g賞味期限…2024.1.20我が家のワンコが膵炎になり、購入しましたが全く食べませんでした。必要とするワンちゃんに。
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