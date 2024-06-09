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ロイヤルカナン犬用消化器サポート　低脂肪
商品番号 B34849219001
商品名

ロイヤルカナン犬用消化器サポート　低脂肪
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,872 円
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商品詳細

ロイヤルカナン犬用消化器サポート　低脂肪12缶フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ウエットタイプ総重量···200g賞味期限…2024.1.20我が家のワンコが膵炎になり、購入しましたが全く食べませんでした。必要とするワンちゃんに。
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