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チロルチョコアウトレット 生もち きなこx 2袋
商品番号 Q83585734653
商品名

チロルチョコアウトレット 生もち きなこx 2袋
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チロルチョコアウトレット生もちきなこx2袋1袋(包装紙込み330g入)内容量2袋(包装紙込み660g)賞味期限2023.12.31原材料・内容量・賞味期限等、写真確認が出来ます。アウトレット商品です。元々欠け・形崩れ・溶け跡・割れが有ります。新品のビニール袋・新品の箱に入れ店舗に持ち込み、常温発送。発送後に更に欠け・形崩れ・溶け・割れの不具合が発生する可能性が有。発送後の不具合には、対応しておりません。m(__)m商品到着後は、1度冷蔵庫でシッカリ冷やす事をお勧めします。コメント中でも、即購入者様を最優先とさせて頂きます。イイネ・コメント無しでの、即ご購入(お取引)問題有りません。❌お値下げ・バラ・在庫問い合わせ、ご遠慮下さい。❌⚠︎コンビニ・ATMでのお支払いの方は、入金日を必ず教えて下さい。⚠︎ご理解を頂ける方のみ、ご購入(お取引)をお願い致します。宜しくお願いします。m(__)m#生もちきなこ#アウトレットチョコレート#アウトレットチロルチョコ#チロルチョコ#チョコレート#チロルチョコレートアウトレット#チロルチョコアウトレット#松尾製菓#お菓子#ポイント#お試し#大容量#限定#チロル#チョコ#アウトレットらくらく・出品555前
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