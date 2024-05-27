エアリーボイルブラウス（GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ

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3年ほど前に購入しておりますが、1〜2回しか着用しておりません。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)ガリャルダガランテ、美品