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エアリーボイルブラウス（GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ
商品番号 Y90307310555
商品名

エアリーボイルブラウス（GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年ほど前に購入しておりますが、1〜2回しか着用しておりません。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)ガリャルダガランテ、美品
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