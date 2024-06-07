HERMESスカーフ　カレ90

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商品詳細
エルメスのスカーフサイズ 87cmx87cmシルク 100%フランス革命から200年を記念して作られた自由、平等、友愛を表現したスカーフです。エルメスの鮮やかな色合いが巻き方で違った表情を見せてくれます。2度程使用し大事に保管してました。とても綺麗です。お探しの方へ。宜しくお願いします☺︎
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