ケイトスペード　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

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ケイトスペードの(katespade)のショルダーバッグです。お色はグレージュ×ブラックです。金具部分はゴールドです。きれいめな上品なお色です☆ショルダーは調節取り外し可能で、肩掛けはもちろん斜め掛けもでき、取り外してハンドバッグとしても2wayでご使用いただけます。素材：牛革ポケット：オープン×1・ファスナー×1サイズ：縦:約21.5㎝下部横:約25cm上部横:約33㎝マチ:約12cmハンドル:本体まで約11㎝B5が入るくらいのお出掛けにちょうどよいサイズ感です。使用回数少なくキレイな状態ですが、神経質な方は購入をお控えください。即購入歓迎です☆以下サイトより引用デイリーに使いやすいスモールペブルレザーを使用した「grace」シリーズは、内側にマイクロスウェード風の生地を採用し、素材とディテールにクラス感が漂います。内側は中央のスライドポケットで空間が仕切られており、荷物も迷子にならずすっきりと収納可能です。アイコニックなスペードマークを施したラゲッジタグがアクセントとなっています。#ショルダーバッグ#トートバッグ#フルラカラー...ベージュ柄・デザイン...無地