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ミュウミュウ★新品未使用★２つ折り財布
商品番号 C38755200673
商品名

ミュウミュウ★新品未使用★２つ折り財布
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···無地miumiuの折り財布です！夏らしい青色、ロゴの上のリボンが可愛いです！未使用ですが自宅保管です！元々少しダメージ加工です！
http://narcologia.ru/goods/approximate548820.html
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