ミーア ビジュー 袖プリーツ ブラウス

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大人気のとっても可愛いデザインのミーアのブラウスです♫パールが散りばめられていて、袖はプリーツデザインです☆彡ラスト①の新品を在庫から出してきてもらいました◎自宅洗濯＆自宅保管の使用品です。色違いも出品中。1点のお値段ですご質問・ご申請前は必ずプロフィールをご確認願います☆彡他にも可愛い商品多数出品しておりますので、ぜひ一度ご覧下さいませ♫通勤通学デートお嬢様お嬢さま女優令嬢オードリー合コン婚活保護者会勝負服清楚韓国服上品パーティー飲み会OLオフィスフリルVネック大人可愛いボリュームスリーブボリューム袖長袖大人女子トップスカットソープルオーバー春夏秋冬フェミニンぽわん袖姫ガーリードーリーカジュアルMIIAシンプル盛り袖現在他にもアプワイザーリッシェノスタルジアのワンピース、レッセパッセのブラウス、ミッシュマッシュのアンサンブル、プライムパターントッコのスカートやリュック、レストローズの花柄オールインワンサロペット、ヴィスのトップス、ロディスポットのアウターやリランドチュールのスカート、しまむらプライドグライドのトップス、コカのニットトップスラベルエチュードのデニムダメージパンツやチュールパンツ、レイカズンファビュラスビーラディエンスやマーキュリーデュオユニクロGUのワンピなども出品しております♫ぜひ一度ご覧頂き、コメントお待ちしております☺︎