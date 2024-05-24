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nunuforme ヌヌフォルム　OQNO オクノ　ギャザーパッチＴ
商品番号 W58157696587
商品名

nunuforme ヌヌフォルム　OQNO オクノ　ギャザーパッチＴ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nunuformeヌヌフォルム　OQNOオクノ　コラボ　ギャザーパッチT※画像4、5枚目は色違いの着用イメージです。サイズ　2（163）定価12100円新品未使用品ですが、自宅保管品です。神経質な方はご遠慮ください。※匂いに敏感な方は購入をお控えください。※小さく折り畳んで圧縮しての発送となります。※ゆうゆうメルカリ便→らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。ご不明点ありましたら、コメントよりお願いします。☆プロフィールのご確認よろしくお願いいたします。−−−−−−−−−−−−−大きなメッシュにたっぷりギャザーを寄せた立体的なパッチT薄手ながらハリコシのある天竺を使用しております。別出品のドローストリングスカートとセットアップでの着用もおすすめです。両脇にスリットが入っており、前裾を少しインして頂くとスカートと繋がったように見えるデザインになっています◎
http://narcologia.ru/goods/Stanford21673.html
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