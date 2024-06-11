希少☆ RLラルフローレン ポロシャツ 赤 ビッグポニー L 新品タグ付き ...

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ご覧いただきありがとうございます！価格のご相談などお気軽にコメント下さい。▼商品POLORALPHLAURENラルフローレンポロシャツシャツ赤レッドビッグポニーポニー刺繍L新品ポニーポロベアポロラルフローレンポロスポーツポロゴルフ海外のラルフローレンにて自身が購入しました。ビッグポニーのカラフル刺繍はかなり希少です。自宅のクローゼットにて保管していましたが着る機会がなく服の整理に伴い出品します。▼サイズLサイズ着丈：約68cm肩幅：約46cm身幅：約46cm袖丈：約22cm※平置き実寸素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さいませ。▼素材綿100%▼カラー赤▼状態状態は新品ですのでかなり綺麗です。目立った汚れや、ダメージは勿論見受けられません。購入後すぐにご愛用可能なお品物です☆▼発送簡易包装にて24時間以内に発送致します。▼確認事項・あくまで中古品とお考え下さい。・商品の状態は、写真でよくご確認下さい。・神経質な方、完品を求める方はご遠慮ください。・以上をご了承の上ご購入お願い致します。トラブルを未然に防ぐためにも、ご購入前にプロフィールをご確認下さい。ご質問や価格交渉などお気軽にコメント下さい☆カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋