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778❣️ フラゴナール 読書する女
商品番号 I72337142671
商品名

778❣️ フラゴナール 読書する女
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラゴナール読書する女複製画額サイズ約75cm×67cm×7cm読書をする娘》はフランスのロココ期の画家ジャン・オノレ・フラゴナールの作品です。商品状態祖父の倉庫で保管されていました。古い商品ですので傷みなどありますが雰囲気出てます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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