778❣️ フラゴナール 読書する女



読書する娘 - Wikipedia 読書する娘 - Wikipedia



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【世界の複製名画】フラゴナール「本を読む少女」-テレマルシェ 【世界の複製名画】フラゴナール「本を読む少女」-テレマルシェ



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☆【プリント】ジャン・オノレ・フラゴナール☆「読書する女」 F10号 ... ☆【プリント】ジャン・オノレ・フラゴナール☆「読書する女」 F10号 ...

フラゴナール読書する女複製画額サイズ約75cm×67cm×7cm読書をする娘》はフランスのロココ期の画家ジャン・オノレ・フラゴナールの作品です。商品状態祖父の倉庫で保管されていました。古い商品ですので傷みなどありますが雰囲気出てます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。