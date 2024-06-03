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- 778❣️ フラゴナール 読書する女
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商品詳細
フラゴナール読書する女複製画額サイズ約75cm×67cm×7cm読書をする娘》はフランスのロココ期の画家ジャン・オノレ・フラゴナールの作品です。商品状態祖父の倉庫で保管されていました。古い商品ですので傷みなどありますが雰囲気出てます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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