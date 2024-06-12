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Mila Owen フレンチリネン ホワイトシャツ
商品番号 W84717678892
商品名

Mila Owen フレンチリネン ホワイトシャツ
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。100％リネンの爽やかな白シャツです(^∇^)カジュアルにはもちろん、きちんとした場面でもばっちり活躍してくれる大人な白シャツです。自宅で1回試着のみです。身幅:61㎝着丈:75㎝肩幅:59.5㎝袖丈:48.5㎝※サイズ計測の多少の誤差はご了承下さい。中国製　リネン100％
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