ミドリアンゼン23.5㎝安全靴

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商品詳細
値下げします‼️是非、ご検討ください✨⭐︎23.5センチの安全靴⭐︎⭐︎ミドリアンゼンの安全靴⭐︎色はブラック紐はブルーです。⚫︎新品⚫︎未使用１度の使用試し履きなどもしていません。買ったままの状態で保管していました。⚫︎箱付き※工場で働くつもりで準備しましたが働かなくなったのでお譲りします‼️#新品未使用#安全靴#23.5㎝#ブラック#紐ブルー
http://narcologia.ru/goods/ramshackle993166.html
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