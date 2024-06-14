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希少　カーハート　レディース　テーラード　ジャケット　スーツ　　結婚式
商品番号 L44867257841
商品名

希少　カーハート　レディース　テーラード　ジャケット　スーツ　　結婚式
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　M着丈約55身幅約46肩幅約37袖丈約62素人寸法になります。カラー　グレージュ非常に珍しいテーラードジャケットになります。ビジネスからカジュアルまで使用していただけます。カーハートのロゴの主張は少なく、ボタンや脱いだ時タグが見えるくらいのさりげないデザインとなっております。creek古着USEDEngineeredGarmentsエンジニアードガーメンツやNigelcabournナイジェルケーボンNeedlesニードルスRalphLaurenラルフローレンRRLダブルアールエルPendletonペンドルトンWOOLRICHウールリッチPOTERclassicポータークラシックFILSONフィルソン　roku6ロクTOGAPULLAトーガプルラフミカウチダjantiquesジャンティークパロマウールメゾンマルジェラmarniマルニtogapullaMHLMaisonmargierafumikauchidaenfoldmamepameoposejonnlynxshinzonedemyleeACNEauraleebeauty\u0026youthhykescyeOLDPARKオールドパークmm6ronhermanisabelmarant好きにオススメです。他にもナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・ノースフェイス等の古着、ビンテージ品のアイテムやTシャツ、ロンT、ジャケット、マウンテンパーカー、パンツ、デニム、スウェットパンツ、USA製、アメリカ製のアイテム等、さまざまな商品を出品していますのでよろしければご覧になってください！
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