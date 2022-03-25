セオリー　ワンピース

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Theory21ssワンピースネイビーsizeS着丈118.5cm肩幅36cm身幅37.5cm袖丈38.5cm総丈120cm綿95%ポリウレタン5%1105003/PERRYKNIT/BUTTONFRONTDR/24,200円小さめのクルーネックが端正な印象を与えるジャージドレス。リブ素材ならではのフィット感で、すっきりとした見た目を叶えます。裾の片側のみに配したスリットは、お好みで深さをアレンジできるのもうれしいポイント。一枚着としてだけでなく、ボトムスを合わせたレイヤードスタイルもおすすめです。上質なピマコットンを使用したカットソー生地で仕立てました。伸縮性に優れているため、着心地は快適。素材ならではのほど良い光沢感が、大人らしさを引き立てるファブリックです。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。2度着用しましたが、目立った汚れもなく美品です。