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美品　ルイヴィトン　マフラー
商品番号 J19227220393
商品名

美品　ルイヴィトン　マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おしゃれなルイヴィトンマフラーです。写真ではチャコールとライトグレーに見えますが、ライトグレーに見える部分は薄い水色です。大判でふんわりと軽い素材です。美品で百貨店購入ですが、タグは外してあります。サイズ約195✖️76位
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