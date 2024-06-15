美品　ルイヴィトン　マフラー

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商品詳細
おしゃれなルイヴィトンマフラーです。写真ではチャコールとライトグレーに見えますが、ライトグレーに見える部分は薄い水色です。大判でふんわりと軽い素材です。美品で百貨店購入ですが、タグは外してあります。サイズ約195✖️76位
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