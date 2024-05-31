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ケイトスペード　ペインテッドペダルシャツドレス
商品番号 V36011990354
商品名

ケイトスペード　ペインテッドペダルシャツドレス
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードペインテッドペタルシャツドレスフレア総柄リボンベルト付きサイズ　O新品、未使用です。
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