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【ランバン】カシミヤ100%大判ストール
商品番号 R16452607695
商品名

【ランバン】カシミヤ100%大判ストール
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用後、クリーニング済みです。名古屋三越にて購入。￼サイズ69×170タグは取れてしまいましたが、カシミヤ100%です。素材···カシミヤカラー···ホワイト柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/capitation518108.html
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