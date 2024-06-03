【ランバン】カシミヤ100%大判ストール

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商品詳細
一度着用後、クリーニング済みです。名古屋三越にて購入。￼サイズ69×170タグは取れてしまいましたが、カシミヤ100%です。素材···カシミヤカラー···ホワイト柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/capitation518108.html
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