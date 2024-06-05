極美品 コーチ ローワン サッチェル ミニボストン ショルダーバッグ 2way

○アイテムCOACHコーチローワンサッチェルミニボストンショルダーバッグハンドバッグクロスグレインレザー革サドル79946○サイズ縦16.0cmx横26.0cmxマチ13.0cmハンドル30.0cmショルダー紐109.0-121.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態極美品全体的に綺麗な状態な商品になります。○カラーサドル○素材クロスグレインレザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください



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