【大きいサイズ レディース】ワンピース　2点セット　デニム　サロペット

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商品詳細
【大きいサイズレディース】ワンピース 2点セット デニム サロペット 春 長袖 重ね着【L】バスト約106cm丈約91cm肩幅約57cm袖丈約56cm【XL】バスト約112cm丈約92cm肩幅約58cm袖丈約56cm【XXL】バスト約118cm丈約93cm肩幅約59cm袖丈約57cm【3XL】バスト約124cm丈約94cm肩幅約60cm袖丈約57cm【4XL】バスト約130cm丈約95cm肩幅約61cm袖丈約58cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございますデニム■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L923Lフリーサイズ韓国新作おおきいさいず新品送料込みレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ冬物秋物春物オーバーサイズーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【sertc-023917】
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