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アーバンリサーチドアーズ　ハイツイストコットンハーフスリーブニット
商品番号 W39377141282
商品名

アーバンリサーチドアーズ　ハイツイストコットンハーフスリーブニット
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】アーバンリサーチドアーズサイズ　ワンサイズライトベージュ身幅47.6cm　着丈60.4cm誤差はご了承下さい。定価6600円新品を購入し2度ほど着ましたが、あまり似合わないので、出品することにしました。サラサラとしたドライタッチのニットです(麻のような生地感です)畳んでいたため、シワはありますが、よごれなどなくきれいな状態です。中古品になりますので、お気にされる方はご遠慮下さい。季節…夏#アーバンリサーチ#アーバンリサーチドアーズ#レディースニット#カットソー#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ
http://narcologia.ru/goods/ordering384979.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi438747.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln412602.html
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