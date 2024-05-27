アーバンリサーチドアーズ　ハイツイストコットンハーフスリーブニット

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商品詳細
【ブランド】アーバンリサーチドアーズサイズ ワンサイズライトベージュ身幅47.6cm 着丈60.4cm誤差はご了承下さい。定価6600円新品を購入し2度ほど着ましたが、あまり似合わないので、出品することにしました。サラサラとしたドライタッチのニットです(麻のような生地感です)畳んでいたため、シワはありますが、よごれなどなくきれいな状態です。中古品になりますので、お気にされる方はご遠慮下さい。季節…夏#アーバンリサーチ#アーバンリサーチドアーズ#レディースニット#カットソー#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ
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