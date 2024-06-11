PRADA SPORT プラダ スポーツ ポロシャツ レディース XS

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商品詳細
購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドPRADASPORT正規店購入品●サイズ表記レディースXS●実寸着丈46cm身幅38cm肩幅35cm袖丈12cm若干の誤差はご了承ください。●状態特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。●管理：Y
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