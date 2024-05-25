anuans ノースリーブシャツブラウス ネイビー

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商品詳細
anuansのノースリーブシャツブラウスです。4枚目に掲載した通り、襟部分に若干汚れがございます。中古品であることにご理解いただける方のみ、どうぞよろしくお願いいたします。以下商品紹介ページからの引用となります。セットイン気味の肩のラインがアクセントになるノースリーブブラウス。ハリ感のある素材が特徴でシワにもなりにくくデイリーに使って頂けます。同素材のスカートとセットアップで着ると、シャツワンピース風に着ることができます。透け感：■なし □あり伸縮性：■なし □あり裏地：■なし □あり生地の厚み：□薄手 ■普通 □厚手※洗濯方法：手洗い可雑誌掲載：CLASSY.6月号色：NAVYサイズ(cm)：【F】バスト91.2cm｜着丈62.5cm｜肩幅36cm素材：表地：ポリエステル63%/綿37%
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