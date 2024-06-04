完売品　ニコアンド　ガーゼBIGシャツ

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ニコアンド 今季 人気スタッフプロデュースのガーゼBIGシャツです。サイズはフリーです。色はピンクです。画像は色が薄く写っていますが実物はモデルさんが着ている色です。着用回数2回です。中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。