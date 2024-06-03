ADOREのカットソー

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アシンメトリーなデザインのカットソーです。綺麗な水色で首元も素敵で3回着用しましたが よく素敵なデザインと褒められました【サイズ】サイズ38身幅 総丈ゆき47.56240【素材】ポリエステルカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···その他季節感···春、夏