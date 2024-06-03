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- カンタベリー 今期新作 ラガーシャツ 160
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商品詳細
2023月5月に、お店で数枚かまとめて購入しました。こちらは未使用のままで出品します。写真１のモデルが着用しているのはユニセックスのものですが、こちらはキッズ160で、レディースのSサイズに相当します。◆サイズ ※多少の誤差はお許しくださいませ 身幅 43cm着丈 59cm
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