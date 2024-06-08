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ザ ノースフェイス ノベルティ グラフィック 半袖Tシャツ L 黒xマルチカラー
商品番号 F53579928166
商品名

ザ ノースフェイス ノベルティ グラフィック 半袖Tシャツ L 黒xマルチカラー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【THENORTHFACEWOMEN'SNOVELTYGRAPHICTEE】新品・未使用品番：NF0A7RAIサイズ：L(レディース)STANDARDFIT実寸(平置き約)：身幅54cm肩幅42cm着丈68cm袖丈22cm本体：コットン100%カラー：TNFブラックアメリカ直営店で購入正規品海外限定、日本未発売の海外限定のグラフィックTシャツです。
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