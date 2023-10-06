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【匿名配送】美品　シーバイクロエ　白　チュニック ブラウス Chloe
商品番号 Y34892490095
商品名

【匿名配送】美品　シーバイクロエ　白　チュニック ブラウス Chloe
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEEBYCHLOEのシャツ/ブラウス(七分/長袖)です。薄手でとても涼やかなブラウスです。白でお仕事でもプライベートでも着やすいデザインです。袖と裾にアイレットレースが施されています。綿70%シルク30%着丈55センチ定価32000円くらいだったと思います。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い
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