構築済みデッキ(大会優勝デッキ) ディンルー

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種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)相手の特性を封じて戦うデッキです！雪道とディンルーの特性で相手を封じてます。こちらはルナトーンのおかげで特性が使えます。ディンルー2枚とコライドンはSRです。グッズもバトルVIPパスやネストボール、サポはナンジャモなど強いカードを多く採用しています。イキリンコやかがやくゲッコウガもいるので動きやすいです。ホウオウのスリーブもおまけで付けます。即購入ok！購入の意思があるなら値下げ交渉も受け付けます