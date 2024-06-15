FANCY INTENSE YELLOW 0.419ct OV/RT2314

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※他のサイトや店舗での販売も行っております。お手数ですが入札前に購入確認のコメントをお願い致します。FANCYINTENSEYELLOW0.419ctOV/RT2314/CGLパステル調のインテンスイエローです。色が石の中心にギュッと集まった印象です。透明感がありキュートなイエローさんです。FANCYINTENSEYELLOW柔らかい、春の息吹のような優しい黄色です。色はよく乗っています。爽やかなビタミンカラーでもあり、元気をもらえる石であることは間違いないです！カットは、バランスがスッキリしたオーバルカットですVSクラスで、テーブルクリーンで美しいイエローダイヤモンドです。リングの中石、ネックレスにしても楽しんで頂けるカラーダイヤモンドです。是非如何でしょうか？●加工のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。★カラー関連コメントご購入時の参考に！★黄色＜イエローダイヤモンドの持つ意味・イメージ＞明るさ・人気者・希望・ユーモア・好奇心・ひらめき騒がしい・幼さ・甘え・寂しさ・現実逃避＜どんなときに黄色を取り入れたらよいか＞*明るく楽しい気持になりたい。*自由で開放的な感情を持ちたい。*子ども心を取り戻したい。*子どもとコミュニケーションをとりたい。*アイデアが欲しい。宝石名：ダイヤモンド（天然）シェイプ：OVカラット：0.770ctカラー：FANCYINTENSEYELLOWクラリティ：VS2色の起源：ナチュラルFLUO：FAINTピース：1pサイズ：5.46×3.72×2.50mm付属品：CGL◉ご購入前に、プロフィールに記載しております販売規約を必ずお読みください。カラーダイヤモンドファンシーカラーダイヤモンドピンクダイヤモンドブライダルリング指輪ネックレスイエローダイヤモンドブルーダイヤモンドレッドダイヤモンドパープルダイヤモンドグリーンダイヤモンドオレンジダイヤモンドバイオレットダイヤモンドルースジュエリーペンダントピアスイヤリング