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arche レースアップ　スニーカー　ブラック　36　美品
商品番号 F84614384622
商品名

arche レースアップ　スニーカー　ブラック　36　美品
ブランド名 アルシュ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

archeアルシュレザーシューズ　ローヒール　　革がとても柔らかく、クッション性もあって歩きやすいです。サイズ…36(22.5〜23cm)カラー…ブラック　黒素材…本革　レザー(スエードと表革のコンピ)美品かと感じますが、画像での確認後、中古品にご理解ある方よろしくお願いいたします。トリッペンSAYACAMPERREGALパドカレシャークソール　厚底　ローカットシューズスウェード　革靴柄・デザイン···無地スニーカー型···ローカット(Low)
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