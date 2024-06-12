専用です　デイリーラシット　トートバッグ　②

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新品未使用Dailyrussetデイリーラシットロープトートバッグ(L)【ツイルナイロン】ベージュ定価9900円（税込）お値下げ不可です。写真1と6.7.8.9は実物で、あとはネットのものです。※写真3.4.5は色違いですが、イメージ画像として載せました。※大きいので、折りたたんで発送させていただきます。【実寸】FREE:幅52高さ42マチ14.5持ち手48重量(g)260◆気軽に毎日、持ち運べる Daily____TOTE◆持ち手のロープデザインがワンポイントのトートバッグ。Lサイズは、A3サイズが収納できる大きめサイズなので、お荷物が多い方にオススメ！内側の生地はバイカラーになっており、チラリと見える瞬間が可愛いアイテムです。≪ポイント≫・A3が横に収納可能≪ポケット詳細≫・外ポケット：なし・内ポケット：オープンポケット１つ大きめトートトートLトート荷物多めレッスンバッグジムバッグ1泊旅行帰省旅行大容量バッグカラー···ベージュ素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可