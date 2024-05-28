Curensology レオパードサテンワンピース

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体型が変わり、キツく感じたので出品します。自宅保管品につき、神経質な方は購入お控えください。--------以下、インターネットより抜粋女性らしいデザインに遊び心のある素材感と柄を組み合わせたワンピースドット柄のようなさりげないレオパード柄がポイントのワンピースは、タックをいれボリューム感のあるシルエットに仕上げた袖がポイントです。胸元は深Vにすることで大人の女性らしい印象に。ウエスト部分はすっきりとしながらも表面感のある素材なので体のラインを拾いすぎないのもポイントです。サイズ 着丈 肩幅 胸囲 袖丈 天幅FREE126 36 93.635 18＊同じ商品でも、生産の過程で1～2cmの個体差が生じる場合があります。