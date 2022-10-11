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❣️16㈪まで限定出品❣️ルイヴィトンマフラー カシミヤ100%ෆ‪美品ෆ‪
商品番号 O40780808107
商品名

❣️16㈪まで限定出品❣️ルイヴィトンマフラー カシミヤ100%ෆ‪美品ෆ‪
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️⚠️16㈪までの出品です⚠️❣️⚠️プロフ一読お願い致します⚠️※突然の削除ございます※❣️最安値なのでお値下げ不可です❣️⭐️ご検討よろしくお願い致します⭐️⭐️ルイヴィトンエシャルプ・レイキャビック⭐️★彡ブロンローズ★彡ᥫᩣ2023.10.6クリーニング済ᥫᩣෆ‪購入先国内ルイヴィトンブティック(国内限定ෆ‪安心の白タグあり)ෆ‪購入日2020.1ෆ‪素材カシミヤ100%ෆ娘にと買ったのですが気に入ってもらえず使用回数少なめで保管してました。ෆ‪商品状態穴あき無し生地が薄くなってる場所無し毛玉無しෆ‪画像③～⑥→クリーニング前ෆ‪付属品箱‪‪❤︎‬ホワイト＋ピンクでのリバーシブルでお使い頂けます。凄く可愛いです。カシミヤ100%なので肌触り抜群‪‪❤︎‬♥大判なのでアウターとして羽織にしたりひざ掛けにも最適です。♥朝晩の寒さ対策に重宝します♥※折り畳み箱に入れて簡易包装でヤマト宅急便にて発送予定です※ルイヴィトンルイヴィトンマフラールイヴィトンストールルイヴィトンショールカシミヤ正規品ピンクホワイトエシャルプレイキャビックエシャルプレイキャビックエシャルプ・レイキャビックレイキャビック現行品ルイヴィトンブロンローズ10.1560000円
http://narcologia.ru/goods/mobilehome260143.html
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