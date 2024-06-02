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INSIIS オーガンジーフレアブラウス ブラック
商品番号 J97741717972
商品名

INSIIS オーガンジーフレアブラウス ブラック
ブランド名 アントマリーズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！INSIISオーガンジーフレアブラウスブラック定価￥5,720完売しています。2回着用しました。目立った傷や汚れはありません。以下引用です。□POINT・オーガンジー素材・フレアシルエット・ボリュームのあるサイズ感・ベロア素材のパイピング□STYLING落ち感のあるフワッとした素材感と、たっぷり入ったギャザーが目を惹くブラウスです。1枚で着るだけでスタイリングの主役に。フレアシルエットで体型カバー効果も。デニムはもちろん、フレアパンツやマーメイドスカートなど様々なボトムスと好相性◎□SIZEFサイズ＝＝＝＝＝＝＝＝透け感：あり裏地：なし伸縮性：なしポケット：なし＝＝＝＝＝＝＝＝アントマリーズAUNTMARIE'S色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖
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