【INSIIS】オーガンジーフレアブラウス／ブラック

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お値下げしました！INSIISオーガンジーフレアブラウスブラック定価￥5,720完売しています。2回着用しました。目立った傷や汚れはありません。以下引用です。□POINT・オーガンジー素材・フレアシルエット・ボリュームのあるサイズ感・ベロア素材のパイピング□STYLING落ち感のあるフワッとした素材感と、たっぷり入ったギャザーが目を惹くブラウスです。1枚で着るだけでスタイリングの主役に。フレアシルエットで体型カバー効果も。デニムはもちろん、フレアパンツやマーメイドスカートなど様々なボトムスと好相性◎□SIZEFサイズ＝＝＝＝＝＝＝＝透け感：あり裏地：なし伸縮性：なしポケット：なし＝＝＝＝＝＝＝＝アントマリーズAUNTMARIE'S色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖