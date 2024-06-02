Americana アメリカーナ　Tシャツ

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Americanaロゴ入りTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●状態：中古になりますので画像にて確認お願いします。確認しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。