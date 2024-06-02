vitage 一点物 ライオンの置物 big 赤い目玉 タイガーオブジェ ...

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】ライオンの置物になります。自宅で長い間飾っておりました。質量約520g横32cm×縦18cm×幅9cmぐらい素材は不明ですが、触るとカンカンと金属音がします。牙をむいて立ち上がる凜々しく迫力のある姿は圧巻です◎古いもののため、3mmほどの白い小傷、その他スレがあります。また、足裏のフェルトのひとつが色褪せしています。【商品の状態】使用状況:中古品注意事項:一度人の手に渡ったお品とご理解の上、神経質な方、見落とし等が許せない方は、大変申し訳ないのですがトラブル防止のためご購入をお控えください。【その他】匿名配送お支払いのご確認後、24時間以内の発送が可能です◎



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