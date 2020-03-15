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爽やかお洒落なTO BE CHIC トップス
商品番号 R38693484298
商品名

爽やかお洒落なTO BE CHIC トップス
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ボーダーカラー···紺✖️白ほぼ黒に近い濃紺のボーダーが爽やかなトップスです。白いパンツや白や紺の長めのスカートに合わせると素敵です♡数回着用しましたがダメージは殆どないと思いますが、細かい見落としがあるかもしれませんので、中古品とご理解くださる方と気持ちの良いお取引をさせて頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます☆※布地などラベルでご確認頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/composite978154.html
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