爽やかお洒落なTO BE CHIC トップス

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春夏】黒スカートの大人コーデ。おしゃれに軽やかに着こなそう！｜Niau ... 春夏】黒スカートの大人コーデ。おしゃれに軽やかに着こなそう！｜Niau ...



春夏】白トップスの正解コーデ。大人の着こなしをチェック！｜Niau ... 春夏】白トップスの正解コーデ。大人の着こなしをチェック！｜Niau ...

柄・デザイン···ボーダーカラー···紺✖️白ほぼ黒に近い濃紺のボーダーが爽やかなトップスです。白いパンツや白や紺の長めのスカートに合わせると素敵です♡数回着用しましたがダメージは殆どないと思いますが、細かい見落としがあるかもしれませんので、中古品とご理解くださる方と気持ちの良いお取引をさせて頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます☆※布地などラベルでご確認頂ければと思います。