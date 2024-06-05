パタゴニアPatagonia ネルシャツ

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商品詳細
Patagoniaパタゴニア大変手触りが良いオーガニックコットン100%のネルシャツでチクチク感は全くありません。程よい起毛と厚みで、春秋の羽織ものとして、冬のインナーなどにピッタリです。ウィメンズサイズ4の商品ですので、女性のMサイズ程度のサイズ感です。着用回数少なめですが引っ掻き傷が前見頃右側にございます。画像5枚目にてご確認下さい。他にはシミやほつれ等は見当たりませんでした。テイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/diamond771358.html
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