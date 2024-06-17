LEONARD レオナール　半袖カットソー　イエロー　LL 訳あり

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LEONARDレオナールの半袖カットソー イエローLLです。上品なイエローにカラフルな花柄がLEONARDらしく、着ている人も周りの人も元気で明るい気分にさせてくれる素敵な柄のTシャツです。生地はコットンで、肌触りがよく、程よいサイズ感で、パンツにもスカートにも合わせて頂けます。洗濯可能なのも嬉しいポイントです。後ろにチャックが付いているので、脱ぎ着がしやすそうです。●サイズ（平置き）肩幅42cm身幅54cm袖丈25cm着丈58cm右下の赤い花の真ん中と、右袖後ろに小さな穴が開いています。背中側、右袖近く辺りに少し糸が出ています（写真6枚目）着ているとそんなに目立たないかと思います。￼前の左胸下辺りにシミがあります（写真8枚目） 背中側、左真ん中、ゆりの柱頭部辺りにも小さなシミがあります（写真7枚目）肩パッドが付いていますが、ご不要なら取り外せます。写真をよくご覧になって、USED品にご理解の上、ご購入ください。柄・デザイン···花柄カラー···イエロー袖丈···半袖