(美品)スナイデル snidel ビッグカラーシャツブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。数回着用しました。左肩の部分にうっすら緑色の小さな汚れがあります（写真5枚目）それ以外に大きな汚れはなく、まだまだ綺麗なので着ていただけるとうれしいです。※郵便事故などは一切責任を負えないのでご了承ください。ペット、喫煙者いません。即購入○なにか質問がありましたらコメントください(˶˙˙˶)⚠︎コメント欄にてやり取りがある場合でも即購入した方を優先とさせていただきます。金曜日または土日にご購入の場合、発送は月曜日以降になってしまいますのでご了承くださいm(__)m