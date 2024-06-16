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- ☆さらにお値下げ☆MARNI半そでシャツ☆プリントが素敵です☆
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商品詳細
マルニの半袖シャツ、プリントとその色調がマルニらしい一枚です。生地も爽やかなコットンで涼しいと思います。サイズ44（そんなに大きくはありません。日本のMとLの中間といったサイズ感だと思います。以下の寸法をご参照ください）身幅46cm丈78cm着用回数は2回ほど、自分で手洗いしていますので、未使用に近いにするか迷った程度の状態です。おしゃれな一枚、とてもおすすめです。9800円→8900円→7980円からお値下げしました。
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